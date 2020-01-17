Глава Незалежной отказался увольнять героя кассетного скандала

Правительство Украины может спокойно работать и дальше, несмотря на слитые в интернет аудиофайлы с рабочего совещания кабмина, на котором премьер-министр Алексей Гончарук и представители некоторых министерств весьма нелицеприятно отзывались об умственных способностях лидера государства. К такому решению пришел сам президент страны Владимир Зеленский.

Сегодня он встретился с премьером и решил, что возглавляемое паном Гончаруком правительство должно работать дальше. Ранее тот написал на имя президента заявление об отставке в нарушении законодательства, поскольку назначить и уволить главу кабмина может по Конституции лишь Верховная рада.

"Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество", – заявил бывший кавээнщик главе "вашего молодого правительства".

Также на встрече юные правители нации обсудили оптимизацию работы кабмина, вопрос начисления справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, освобождение руководителей министерств, которые не добились реальных результатов, а также налаживание диалога с Радой. Той самой, в адрес которой пан Гончарук и должен написать заявление на отставку.

Таким образом, лидер фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не далек от истины, что сегодняшняя история с началом якобы отставки премьера больше похожа на циничную пиар-компанию.

