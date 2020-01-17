Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Зеленский встал грудью за назвавшего его "пустоголовым" премьера

Зеленский встал грудью за назвавшего его "пустоголовым" премьера
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Глава Незалежной отказался увольнять героя кассетного скандала

Правительство Украины может спокойно работать и дальше, несмотря на слитые в интернет аудиофайлы с рабочего совещания кабмина, на котором премьер-министр Алексей Гончарук и представители некоторых министерств весьма нелицеприятно отзывались об умственных способностях лидера государства. К такому решению пришел сам президент страны Владимир Зеленский.

Сегодня он встретился с премьером и решил, что возглавляемое паном Гончаруком правительство должно работать дальше. Ранее тот написал на имя президента заявление об отставке в нарушении законодательства, поскольку назначить и уволить главу кабмина может по Конституции лишь Верховная рада.

"Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество", – заявил бывший кавээнщик главе "вашего молодого правительства".

Также на встрече юные правители нации обсудили оптимизацию работы кабмина, вопрос начисления справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, освобождение руководителей министерств, которые не добились реальных результатов, а также налаживание диалога с Радой. Той самой, в адрес которой пан Гончарук и должен написать заявление на отставку.

Таким образом, лидер фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не далек от истины, что сегодняшняя история с началом якобы отставки премьера больше похожа на циничную пиар-компанию.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

"Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах

Артистка похвасталась загорелым телом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей