Претензию также выразила Грузия

Украинская делегация во время заседания Международной морской организации заявила, что Россия якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях, а также препятствует в Керченском проливе.

Как передает ТАСС, претензию также выразила Грузия, вместе с которой Киев коллективно обратился с жалобой в Международную морскую организацию. По утверждению Украины, российские "односторонние действия" якобы создают угрозу безопасности навигации.

По словам заместителя постпреда Украины при организации, документ поддержали страны Европейского союза и США.

Помимо этого, Украины выразила свой протест в связи с "неправомерным расширением" российской радиостанции НАВТЕКС для обслуживания Азовского моря и Керченского пролива.

Напомним, в России неоднократно подчеркивали, что Москва выполняет международные нормы в сфере навигации в этих районах. При этом не раз подчеркивалось, что на Керченский пролив распространяется исключительно суверенитет России.