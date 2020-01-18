Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Киев боится за свою безопасность из-за России в Керченском проливе

Киев боится за свою безопасность из-за России в Керченском проливе
Претензию также выразила Грузия

Украинская делегация во время заседания Международной морской организации заявила, что Россия якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях, а также препятствует в Керченском проливе. 

Как передает ТАСС, претензию также выразила Грузия, вместе с которой Киев коллективно обратился с жалобой в Международную морскую организацию. По утверждению Украины, российские "односторонние действия" якобы создают угрозу безопасности навигации. 

По словам заместителя постпреда Украины при организации, документ поддержали страны Европейского союза и США. 

Помимо этого, Украины выразила свой протест в связи с "неправомерным расширением" российской радиостанции НАВТЕКС для обслуживания Азовского моря и Керченского пролива. 

Напомним, в России неоднократно подчеркивали, что Москва выполняет международные нормы в сфере навигации в этих районах. При этом не раз подчеркивалось, что на Керченский пролив распространяется исключительно суверенитет России. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
надо до нуля снизить риски - расформировать эту территорию 404
1
новости партнеров
Загрузка...

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

"Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах

Артистка похвасталась загорелым телом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей