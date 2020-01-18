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Украинская делегация во время заседания Международной морской организации заявила, что Россия якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях, а также препятствует в Керченском проливе.
Как передает ТАСС, претензию также выразила Грузия, вместе с которой Киев коллективно обратился с жалобой в Международную морскую организацию. По утверждению Украины, российские "односторонние действия" якобы создают угрозу безопасности навигации.
По словам заместителя постпреда Украины при организации, документ поддержали страны Европейского союза и США.
Помимо этого, Украины выразила свой протест в связи с "неправомерным расширением" российской радиостанции НАВТЕКС для обслуживания Азовского моря и Керченского пролива.
Напомним, в России неоднократно подчеркивали, что Москва выполняет международные нормы в сфере навигации в этих районах. При этом не раз подчеркивалось, что на Керченский пролив распространяется исключительно суверенитет России.
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