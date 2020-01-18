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Подавшего в отставку премьера Украины заставят работать

Подавшего в отставку премьера Украины заставят работать
Алексей Гончарук. Фото: Sergey Starostenko/XinHua/www.globallookpress.com
Гончарук пообещал выполнить поставленные задачи

Президент Украины Владимир Зеленский отказал премьер-министру страны Алексею Гончаруку и его правительству в прошении об отставке, призвав его продолжать работать. Об этом сообщает "Интерфакс". 

На это неуверенный в своих знаниях премьер ответил, что, "осознавая возложенную ответственность", он и его команда выполнят "все поставленные задачи". Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в facebook

Украинский лидер отметил, что у него хорошее личное отношение к Гончаруку и его министрам и поэтому он хочет дать шанс молодому правительству решить волнующие общество проблемы. 

Зеленский призвал подавшего прошение об отставке Гончарука сформировать новую концепцию зарплат в министерствах, госкомпаниях и ведомствах. При этом он добавил, что эти зарплаты должны быть "нормальными" в рамках сегодняшней ситуации на Украине. 

Напомним, в пятницу Гончарук объявил о том, что подал заявление об отставке и передал его президенту с тем, чтобы отсеять спекуляции о том, что члены кабинета министров и он лично не уважают Зеленского. 

Сергей САЗОНОВ

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