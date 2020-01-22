Возможный диалог двух лидеров застал врасплох офис экс-комика

В Киеве бурно отреагировали на новость из Москвы о том, что в четверг, 23 января, в рамках мероприятий по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим, которые пройдут в Израиле, ожидается встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом ранее сегодня сообщил журналист Алексей Венедиктов.

"В Израиле завтра состоится встреча президентов России и Украины. А где ж еще им встречаться", – написал главред "Эхо Москвы" в своем Telegram-канале.

Украинские СМИ тут же подхватили эту весть, попутно отмечая, что их лидеру израильские власти не разрешили выступить с памятной речью, а вот Путину слово дали.

Между тем, издание "Главред" обратилось в офис президента Незалежной за разъяснениями – какая такая встреча? Там ответили, что ничего не знают насчет диалога руководителей двух государств. Глава департамента информационной политики ОП Ирина Победоносцева заявила, что вообще впервые про это слышит, и пока встреча "не запланирована".

На сайте телеканала "112" под новостью о вероятном разговоре Путина и Зеленского в Израиле пользователи оставили весьма критические комментарии в адрес украинского президента (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Завтра зелебобик будет стоять на задних лапках и преданно глядя в глаза хозяина радостно вилять хвостиком. Фу, мерзко-то как!", "У зе – холопа появился новый барин".

Впрочем, другие читатели считают, что любая встреча пойдет на пользу двум странам.

