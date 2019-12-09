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В долгожданные переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и его украинским коллегой и тезкой Владимиром Зеленским могут вмешаться непредвиденные обстоятельства. Не исключено, что в беседу, за которой пристально следит весь мир, будут внесены коррективы.
Встречу могут перенести. По версии информатора агентства "Интерфакс-Украина", президенты поговорят до подведения итогов саммита "нормандской четверки", только раньше заключительного брифинга.
"Двусторонняя встреча Зеленского и Путина может состояться до заявлений четырех лидеров государств "нормандского формата" по итогам саммита", – цитирует осведомителя агенство.
Напомним, сегодня впервые с 2016 года главы четырех стран проведут переговоры на полях саммита "нормандского формата". Ранее появились детали встречи Путина и Зеленского.
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