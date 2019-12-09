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Планы изменились: встречу Зеленского и Путина могут перенести

Планы изменились: встречу Зеленского и Путина могут перенести
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Появились новые подробности президентской беседы в рамках саммита "нормандского формата"

В долгожданные переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и его украинским коллегой и тезкой Владимиром Зеленским могут вмешаться непредвиденные обстоятельства. Не исключено, что в беседу, за которой пристально следит весь мир, будут внесены коррективы.

Встречу могут перенести. По версии информатора агентства "Интерфакс-Украина", президенты поговорят до подведения итогов саммита "нормандской четверки", только раньше заключительного брифинга.  

"Двусторонняя встреча Зеленского и Путина может состояться до заявлений четырех лидеров государств "нормандского формата" по итогам саммита", – цитирует осведомителя агенство. 

Напомним, сегодня впервые с 2016 года главы четырех стран проведут переговоры на полях саммита "нормандского формата". Ранее появились детали встречи Путина и Зеленского. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
"в беседу, за которой пристально следит весь мир"
ага, прям вся америка, как южная так и северная, австралия и африка прильнули к телевизорам,
для китайце даже проблема гонконга ушла на второй план...
всем интересно, чем же закончится встреча в "норманском" формате )
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