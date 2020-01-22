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Украинские снаряды "Гиацинт" калечат своих

Украинские снаряды "Гиацинт" калечат своих
Кадр youtube.com
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При производстве 152-мм боеприпасов допущены грубые ошибки

В России раскритиковали выпущенные на Украине 152-мм снаряды для орудий "Гиацинт". Как пишет "Российская газета" со ссылкой на блог diana_mihailova, после стрельб на 242-м общевойсковом полигоне выяснилось, что при производства боеприпасов были нарушены технологии.

В результате снаряд в момент выстрела якобы может удариться об орудие и самопроизвольно взорваться.

"Поскольку снаряд сборный, это делает невозможным стрельбу на рикошет – при попадании в землю снаряд будет разрушаться, также меняется осколочность, момент инерции, что негативно влияет на деривацию и баллистику снаряда", – говорится в блоге.

Сообщается, что украинцы использовали другое взрывчатое вещество, а также другой металл. Использование низкоуглеродистой стали придало материалу так называемую ударную вязкость. В итоге украинские снаряды при взрыве дают лишь 100 осколков, в то время как советские ОФ29 дают от 1700 до 2000 осколков. Получилось, что оружейники создали опасный снаряд для своих и "гуманный" для врага.


Что касается взрывчатого вещества, то оно производится на Павлоградском химическом заводе и якобы непригодно для длительного хранения. В данный момент испытания 155-мм снарядов украинского производства продолжаются. Ранее крупнокалиберные снаряды активно рекламировал экс-президент Петр Порошенко, который даже лично запустил линию по выпуску боеприпасов.

Александр ИЛЬИН

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