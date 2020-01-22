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Зеленского в Израиле заставят стоять перед Путиным

Зеленского в Израиле заставят стоять перед Путиным
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Стали известны детали визита главы РФ в Иерусалим

Президент России Владимир Путин может кратко переговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским "на ногах" 23 января в Израиле. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он отметил, что запрос на встречу исходил от Зеленского. Однако, добавил Ушаков, у Путина в Иерусалиме будет весьма насыщенная программа, поэтому у него остается слишком мало времени на основательные переговоры.

"Если будут отдельные встречи, то они будут только на ногах, будут носить весьма короткий характер", – цитирует ТАСС помощника лидера РФ.

Да, "неизбежно", что Путин пожмет руки "основным участникам" памятных мероприятий, но навряд ли у него останется время для долгих бесед, подчеркнул Ушаков.

На уточняющий вопрос, отказал ли Кремль Зеленскому во встрече, представитель лидера России ответил, что "никто никому не отказывал", просто запросов много, а в плотном графике президента нет места для переговоров.

"Время [у Путина в Израиле] крайне ограничено, все сжато до предела, мы просто надеемся на отдельные короткие контакты, так называемые контакты на ногах", – повторил Ушаков.

Ранее сегодня с подачи главреда "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова все СМИ распространили новость о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Израиле. Офис украинского лидера опроверг эти данные, сообщив, что если беседа и состоится, то только по вопросу освобождения удерживаемых лиц.

Путин отправится в Иерусалим 23 января, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Освенцима советскими войсками в 1945 г. и Международному дню памяти о Холокосте, напоминает телеканал "360".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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