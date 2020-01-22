Правым политикам оказалось мало вернуть Крым

Украинский националист Олег Тягнибок опубликовал на своей странице в Facebook устаревшую карту Украины, на которой Кубань входит в состав Незалежной.

Как уточнил политик, карту привезла на Парижскую мирную конференцию в 1919 году делегация несуществующей ныне Украинской народной республики (УНР). Тягнибок напомнил, что именно 22 января отмечается День Соборности и 102-я годовщина независимости страны. Про то, что до 1991 года Украина входила в состав СССР, он, видимо, забыл.

Более того, правый политик утверждает, что Украина не является правопреемницей Украинской СССР, которая была лишь "оккупационной администрацией". А отсчет следует вести от 22 января 1918 года, когда УНР провозгласила свою независимость.

Украинская Народная Республика прекратила свое существование в ходе летнего наступления Красной Армии. Позже территорию УНР разделили Советская Социалистическая республика и Польша.

Как напоминает "Царьград", прошлой осенью депутаты Верховной рады Украины создали межфракционное объединение "Кубань". А его лидером стал депутат Алексей Гончаренко от партии "Европейская солидарность", которая связана с экс-президентом Петром Порошенко.

Политики выбрали популистский лозунг вернуть Кубань в "культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".