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Украина нажилась на грязной российской нефти

Украина нажилась на грязной российской нефти
Фото: pixabay.com
Украинская часть трубы полностью очищена

Российская компания "Транснефть" выплатила "Укртранснафте" всю сумму компенсации в размере €4,3 млн евро за попадание "грязной" нефти в трубопровод "Дружба". Об этом сообщила пресс-служба украинского концерна в своем Facebook.

"Восемнадцатого января 2020 г. АО "Укртранснафта" завершило вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений с украинского участка нефтепровода "Дружба" до словацко-украинской границы, а 21 января – до пункта сдачи нефти "Будковце" (Словакия)", - говорится в релизе.

Отмечается, что в ходе работ по очистке трубы "Укртранснафта" вместе с международной страховой компанией SGS каждый день проверяла качество нефти, которая поступала из России. Повторных случаев поступления некачественного сырья зафиксировано не было.

Напомним, в апреле 2019 г. Минск забил тревогу о том, что по нефтепроводу "Дружба" стало идти грязное топливо, в результате чего Белоруссия приостановила его прием. Прекратился, соответственно, и транзит в Западную Европу. Качественная российская нефть начала поступать в июне, а государства-покупатели запросили у России компенсацию.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

IC
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Нажилась - громко сказано. В лучшем случае покрыли затраты на ремонт + получили некоторую неустойку.
Гость
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Смотрите не подавитесь лизалы пиндосовские
Гость
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НАЖИТЬСЯ НА МОСКОВИИ-ЭТО УЖЕ ХОРОШО !!!
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