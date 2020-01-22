Украинская часть трубы полностью очищена

Российская компания "Транснефть" выплатила "Укртранснафте" всю сумму компенсации в размере €4,3 млн евро за попадание "грязной" нефти в трубопровод "Дружба". Об этом сообщила пресс-служба украинского концерна в своем Facebook.

"Восемнадцатого января 2020 г. АО "Укртранснафта" завершило вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений с украинского участка нефтепровода "Дружба" до словацко-украинской границы, а 21 января – до пункта сдачи нефти "Будковце" (Словакия)", - говорится в релизе.

Отмечается, что в ходе работ по очистке трубы "Укртранснафта" вместе с международной страховой компанией SGS каждый день проверяла качество нефти, которая поступала из России. Повторных случаев поступления некачественного сырья зафиксировано не было.

Напомним, в апреле 2019 г. Минск забил тревогу о том, что по нефтепроводу "Дружба" стало идти грязное топливо, в результате чего Белоруссия приостановила его прием. Прекратился, соответственно, и транзит в Западную Европу. Качественная российская нефть начала поступать в июне, а государства-покупатели запросили у России компенсацию.

