Граждане с тризубом на паспорте с российского полуострова запутались в законах своей страны

Погранслужба Украины пожаловалась на возросшее число попыток граждан страны пересечь российско-украинскую границу со стороны Крыма без необходимых документов. Об этом говорится в пресс-релизе ГПСУ, размещенном на сайте в Facebook.

В ведомстве утверждают, что причиной подобных случаев является распространение фейковых сообщений об изменениях в правилах пересечения госграницы через соцсети и иные каналы. В результате, введенные в заблуждение граждане испортили радужную картинку пограничникам, которые вынуждены отказывать украинцам во въезде в Незалежную.

Обладатели паспортов с тризубом во всем обвиняют сотрудников Госпогранслужбы.



"Подчеркиваем: соответствующие изменения еще не вступили в силу", – указали в украинском ведомстве.

В службе напомнили, что изменения в правилах, которые касаются въезда и выезда граждан Украины из Крыма в возрасте до 16 лет, вступают в силу с 9 февраля 2020 года.

Ранее Киев упростил порядок пересечения границы с полуостровом для украинских детей в возрасте от 14 до 16 лет, которые учатся на территории Незалежной.

