Украинским крымчанам отказывают во въезде в Незалежную
Погранслужба Украины пожаловалась на возросшее число попыток граждан страны пересечь российско-украинскую границу со стороны Крыма без необходимых документов. Об этом говорится в пресс-релизе ГПСУ, размещенном на сайте в Facebook.
В ведомстве утверждают, что причиной подобных случаев является распространение фейковых сообщений об изменениях в правилах пересечения госграницы через соцсети и иные каналы. В результате, введенные в заблуждение граждане испортили радужную картинку пограничникам, которые вынуждены отказывать украинцам во въезде в Незалежную.
Обладатели паспортов с тризубом во всем обвиняют сотрудников Госпогранслужбы.
"Подчеркиваем: соответствующие изменения еще не вступили в силу", – указали в украинском ведомстве.
В службе напомнили, что изменения в правилах, которые касаются въезда и выезда граждан Украины из Крыма в возрасте до 16 лет, вступают в силу с 9 февраля 2020 года.
Ранее Киев упростил порядок
пересечения границы с полуостровом для украинских детей в возрасте от 14 до 16 лет, которые учатся на территории Незалежной.
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