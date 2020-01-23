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Киевские радикалы объявили дату похода на Крым

Киевские радикалы объявили дату похода на Крым
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Украинские экстремисты намерены с боем прорваться через границу с Россией

В поход на Крым собрался бывший депутат Рады, а ныне главарь запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" Рефат Чубаров. Акцию под названием "Марш достоинства" он назначил на 2 мая 2020 года. Участвовать в ней он пригласил не только украинских радикалов, но и представителей международных организаций.

По словам Чубарова, его "марш" задуман как акция ненасильственного сопротивления российским властям, которые дескать "притесняют" крымских татар, живущих на полуострове, передает украинский "Пятый канал". Чтобы доказать, что Крым принадлежит Незалежной, Чубаров со сторонниками намерен 2 мая попасть на полуостров через пункт пропуска  "Чонгар". Если вдруг участникам будут препятствовать, "не исключен силовой вариант" прорыва, предупредил главарь экстремистов.

Ранее Чубаров предложил переименовать Республику Крым в Крымско-татарскую автономию, а Крымский мост считать международной переправой.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Пооа бы уже забыть слово крым и чтото делать в своей укрофашизме
Серый
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это будет дата похода на горшок )
Гость
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Пора бы уже забыть слово крым и чтото ж.д елать в своей укрофашизме!
сэр самуэль харрис
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с дуру можно и быка трахнуть
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