Лидер Незалежной заявил о готовности страны к долгожданной процедуре

Шестой президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом обмене пленными. По словам главы Незалежной, к процедуре почти все готово.

В частности, уже есть необходимые списки, которые, уточнил он журналистам, были согласованы в Минске, передает пресс-служба Зеленского. Отмечается, что Незалежная хочет обменять "всех на всех".

Киев попросит у Москвы, в том числе, заключенных крымских татар, поскольку на Украине никак не могут смириться с потерей полуострова. Кроме того, она намерена вернуть на родину осужденных в ДНР и ЛНР.

Напомним, обмен пленными между Россией и Украиной произошел в сентябре 2019 г.