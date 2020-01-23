Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Всех на всех": Зеленский вернет Украине новых пленных

Лидер Незалежной заявил о готовности страны к долгожданной процедуре

Шестой президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом обмене пленными. По словам главы Незалежной, к процедуре почти все готово.

В частности, уже есть необходимые списки, которые, уточнил он журналистам, были согласованы в Минске, передает пресс-служба Зеленского. Отмечается, что Незалежная хочет обменять "всех на всех". 

Киев попросит у Москвы, в том числе, заключенных крымских татар, поскольку на Украине никак не могут смириться с потерей полуострова. Кроме того, она намерена вернуть на родину осужденных в ДНР и ЛНР. 

Напомним, обмен пленными между Россией и Украиной произошел в сентябре 2019 г. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина выдвинула условия России для закупок газа

"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной

Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве

В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей