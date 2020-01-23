В России обрадовались планам радикалов Незалежной совершить марш на Крым
Политической агонией назвал представитель Госсовета Крыма Юрий Гемпель план Рефата Чубарова, экс-депутата Рады, возглавляющего экстремистскую организацию "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещена в России), прорваться на территорию полуострова.
"Действия украинских экстремистов, скорее всего, рассчитаны на то, что силовики будут вынуждены пресечь незаконное шествие по крымской дороге, и эту ситуацию можно будет представить международному сообществу как подавление свобод и жесткую расправу над "миролюбивыми крымскими татарами", – цитирует "РГ" парламентария.
Пользователи в Сети, впрочем, с воодушевлением восприняли инициативу Чубарова, рекомендовав ему прихватить с собой еще ряд одиозных деятелей Незалежной:
"В России в отношении Чубарова возбуждено уголовное дело. Это будет явка с повинной?", "Хотя это и цинично, но скорее бы начали наступать везде. Хороший повод покончить с ними", "Желательно что бы на этом марше присутствовали также и Порубий, Турчинов, Порошенко, Сорос и другие", "И что, таки придет??? Так ему в Симферополе даже уютные нары приготовят, и диету на свинине... Хотя, свинину кормить свининой... Но в любом случае – ждем-с!" – прокомментировали новость читатели RT.
Ранее Чубаров назначил дату марша на Крым на 2 мая 2020 года. Он заявил, что акция задумана как мирная, но, если участников не пустят на границе, они готовы прорываться силой.
Подмога пришла: Европа наплевала на санкции США для "Северного потока - 2"
Угрозы заокеанской державы не помешают прокладке топливной магистрали
Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве
В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Потенция в 70 лет: этот продукт поможет забыть о виагре
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Бокал вина и медитация продлят жизнь на 10 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик