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В России обрадовались планам радикалов Незалежной совершить марш на Крым

В России обрадовались планам радикалов Незалежной совершить марш на Крым
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
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Политической агонией назвал представитель Госсовета Крыма Юрий Гемпель план Рефата Чубарова, экс-депутата Рады, возглавляющего экстремистскую организацию "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещена в России), прорваться на территорию полуострова.

"Действия украинских экстремистов, скорее всего, рассчитаны на то, что силовики будут вынуждены пресечь незаконное шествие по крымской дороге, и эту ситуацию можно будет представить международному сообществу как подавление свобод и жесткую расправу над "миролюбивыми крымскими татарами", – цитирует "РГ" парламентария.

Пользователи в Сети, впрочем, с воодушевлением восприняли инициативу Чубарова, рекомендовав ему прихватить с собой еще ряд одиозных деятелей Незалежной:

"В России в отношении Чубарова возбуждено уголовное дело. Это будет явка с повинной?", "Хотя это и цинично, но скорее бы начали наступать везде. Хороший повод покончить с ними", "Желательно что бы на этом марше присутствовали также и Порубий, Турчинов, Порошенко, Сорос и другие", "И что, таки придет??? Так ему в Симферополе даже уютные нары приготовят, и диету на свинине... Хотя, свинину кормить свининой... Но в любом случае – ждем-с!" – прокомментировали новость читатели RT.

Ранее Чубаров назначил дату марша на Крым на 2 мая 2020 года. Он заявил, что акция задумана как мирная, но, если участников не пустят на границе, они готовы прорываться силой.

Николай ВИКТОРОВ

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