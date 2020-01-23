Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Бегут из страны: Украина потеряла более 10 миллионов граждан

При этом данные не учитывают число проживающих за границей незалежных

Демография Украины за последние почти почти 20 лет сократилась на 11,45 миллиона человек и составила 37 миллионов жителей. Об этом заявил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет. 

При этом он отметил, что озвученные данные не совсем корректны. В них не учитываются, например, граждане Незалежной, постоянно проживающие за рубежом. 

Ранее Дубилет заявлял, что в конце 2020 г. на Украине будет проведена перепись населения с помощью анализа данных SIM-карт. Это, по его словам, позволит сэкономить $83 – 124 миллиона. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
собственно говоря виновата то не украина а россия которая взяла да и бросила свои территории в 91 году после уничтожения ссср
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина выдвинула условия России для закупок газа

"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной

Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве

В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей