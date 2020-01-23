При этом данные не учитывают число проживающих за границей незалежных

Демография Украины за последние почти почти 20 лет сократилась на 11,45 миллиона человек и составила 37 миллионов жителей. Об этом заявил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет.

При этом он отметил, что озвученные данные не совсем корректны. В них не учитываются, например, граждане Незалежной, постоянно проживающие за рубежом.

Ранее Дубилет заявлял, что в конце 2020 г. на Украине будет проведена перепись населения с помощью анализа данных SIM-карт. Это, по его словам, позволит сэкономить $83 – 124 миллиона.