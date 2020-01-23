Тайна пропажи унитазов с украинских катеров раскрыта
В российских и украинских СМИ продолжают муссировать тему "краденых унитазов" на катерах, которые вернули Киеву. Накануне в интернете опубликовали видео, в котором некий пользователь "Миша из Канады" беседует по скайпу с моряком ВМС Украины, который находится якобы рядом с одним из кораблей.
Для конспирации картинка "размыта", и не названный военнослужащий утверждает, что унитазы на самом деле никто и не крал. По его словам, там была проблема с мотором, который работал на слив. Приехал командующий и "кто-то выскочил и сказал, что с унитазом проблема". А тот якобы не так понял и доложил в СМИ, что их вообще нет.
Ситуацию с унитазами прокомментировал военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем телеграм-канале. "Унитазы с украинских катеров нашлись! Это очень смешно", – цитирует военкора "Царьград".
Ранее в украинских СМИ были опубликованы места на катере, где были выдраны унитазы, а также камбузная плита. А издание "Факты" привело слова моряка, который пожаловался, что у него пропали с катера даже трусы.
Российская сторона, в свою очередь, выложила фотографии катеров и буксира в нормальном состоянии и исправной сантехникой.
Ранее скандально известный журналист Александр Невзоров в своем видеоблоге заявил, что "не может не принадлежащий никому баркас, стоящий в российском воинском порту, не быть разграблен".
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