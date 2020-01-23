В Иерусалиме жестко раскритиковали отказ лидера Незалежной от участия в памятных мероприятиях

Президент Украины Владимир Зеленский повел себя цинично и этим сбил с толку руководство Израильского национального мемориала Катастрофы и Героизма (Институт "Яд Вашем"), который является одним из организаторов Всемирного форума памяти холокоста. Об этом пишет газета Israel Hayom.

Ранее сегодня Зеленский неожиданно заявил, что уступает свое место и места, предназначенные для делегации Незалежной, выжившим в холокосте, для которых якобы не хватило мест.

В институте не поняли такого шага украинского лидера и сочли его "циничным и сбивающим с толку". Отмечается, что пережившие холокост украинцы, которые обратились с просьбой присутствовать на форуме, получили такую возможность.

"Это безобразная манипуляция... Печально, что [Зеленский] цинично использует событие, имеющее большое значение для всего мира", – заявили в "Яд Вашем".

Решение президента Украины вызвало недоумение у представителей института, там выразили сожаление, что "он сделал такой шаг на мероприятии под названием "Помним холокост, боремся с антисемитизмом", сообщает издание.

Добавим, что в Киеве до 23 января активно обсуждался, в том числе властями страны, отказ Израиля предоставить некоторым главам государств, включая Зеленского, выступить с речью на памятных мероприятиях в Иерусалиме, посвященным 75-летию освобождения концлагеря Освенцим советскими войсками. Украинцев крайне возмутил тот факт, что российскому лидеру Владимиру Путину слово дали.

Исходя из этого, можно предположить, что лидер Незалежной просто не захотел навлечь жесткую критику в свой адрес со стороны местных ура-патриотов за то, что будет молча сидеть, слушать президента России и играть лицом. Но теперь он навлек на себя гнев израильтян.

