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Украина раскрыла фамилии советских шпионов-актеров

Украина раскрыла фамилии советских шпионов-актеров
Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Известные народные артисты сотрудничали на КГБ

Агентами Комитета Госбезопасности СССР оказались популярные советские и российские киноактеры Георгий Жженов и Петр Вельяминов. Об этом утверждает бывший полковник ведомства Владимир Попов в своей книге "Заговор негодяев", которую отрывками с декабря прошлого года активно публикует украинское издание "Гордон". Сегодня вышла очередная часть.

Автор со ссылкой на одного из кураторов "театральной линии" в 1-ом отделе 5-го управления КГБ майора Владимира Цибизова пишет, что тот был крайне удивлен, когда узнал, что среди великих артистов были те, кто много лет сотрудничали с ведомством.

"В их числе оказались всенародно любимые и почитаемые властью Георгий Жженов и Петр Вельяминов, завербованные в период отбывания ими длительных сроков заключения в советских лагерях", – цитирует Попова интернет-издание.

Кроме того, на КГБ работали ныне находящийся на Украине телеведущий Евгений Киселев, а также футбольный функционер Вячеслав Колосков и поэт Евгений Евтушенко.

Книга посвящена тому, как в последние годы существования Советского Союза силовики контролировали все важные сферы в стране – от телевидения, спорта, искусства до личной жизни журналистов, спортсменов, артистов.

Ну, и куда уж без этого – экс-полковник живописует становление "режима президента России Владимира Путина".

Попов работал в КГБ в отделе, курировавшем выездами советских граждан за пределы страны, в том числе известных. Сейчас он обосновался на Западе.

Периодически в разных республиках бывшего СССР сообщают об актерах или спортсменах, которые якобы сотрудничали с КГБ. Ранее агентами ведомства называли народного артиста Советского Союза Донатаса Баниониса и режиссера Яниса Стрейчса, ярких представителей прибалтийской культуры.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ржущий гость
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Мели Емеля - твоя неделя...
А еще Олег Попов был агентом, Георг Отс, Любовь Орлова, Фаина Раневская, Марк Бернес... В общем все, кто умер и не может за себя постоять. Вали на мертвых, они все стерпят.
Очередная <цензура> мемуарчики калякает. Все по Геббельсу, ври, пока слушают.))))
Гость
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Не удивлюсь, если Рихард Зорге окажется личным агентом самого Парашки и Ко.
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