Нынешнее руководство Незалежной повторяет ошибки прошлого

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали выступить на мероприятии, посвященном памяти жертв фашистов во Второй мировой войне, поскольку он представляет государство, где нацисты возведены в ранг героев. На это указал телеведущий, ученый Анатолий Вассерман.

Он напомнил, как в 1920-е гг. в польской Галичине убивали украинцев, не желающих верить в свою "избранность". А те, кто поверил, потом стал помощником гитлеровцев: "В годы Второй мировой войны эти "избранные" под руководством немцев уничтожали не только еврейских и польских мирных граждан, но и сотни тысяч своих же сородичей", – написал журналист в своем блоге на РЕН ТВ.

Теперь украинцы официально чествуют тех главарей террористов, в том числе командиров дивизий СС, устраивавших массовую резню.

"Понимаете ли вы, товарищи украинцы, почему организаторы форума в Израиле не дали слова подписавшему такой календарь Зеленскому? Почему его на памятных мероприятиях, где поминали жертв тех самых "героев Украины", обходили стороной, как чумного?" – поинтересовался родившийся в Одессе ученый.

Зеленский был приглашен в Израиль на Всемирный форум памяти холокоста. Однако в праве выступить с трибуны главе Украины отказали. В ответ делегация Незалежной вообще отказалась присутствовать на мероприятии. Это вызвало откровенное недоумение и неприятие других участников форума и ветеранов Второй мировой войны. В итоге украинского президента все откровенно сторонились.

Тем временем ЦРУ США опубликовало рассекреченные архивные документы, в том числе о деятельности лидера украинских националистов Степана Бандеры. По данным американской разведки, этот "украинский фашист и профессиональный агент Гитлера" поистине зверствовал в годы войны.

"10 тысяч евреев было уничтожено в ходе всего одной операции на границе с Закарпатской Украиной", "Всего за 5 недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков", – говорится в докладе ЦРУ.

Несколько лет назад Бандере было присвоено посмертное звание героя Украины.