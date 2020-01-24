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Не смог отмыться: изоляция Зеленского в Израиле стала понятна

Не смог отмыться: изоляция Зеленского в Израиле стала понятна
Владимир Зеленский. Фото:EPA/GIAN EHRENZELLER/ТАСС
Нынешнее руководство Незалежной повторяет ошибки прошлого

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали выступить на мероприятии, посвященном памяти жертв фашистов во Второй мировой войне, поскольку он представляет государство, где нацисты возведены в ранг героев. На это указал телеведущий, ученый Анатолий Вассерман.

Он напомнил, как в 1920-е гг. в польской Галичине убивали украинцев, не желающих верить в свою "избранность". А те, кто поверил, потом стал помощником гитлеровцев: "В годы Второй мировой войны эти "избранные" под руководством немцев уничтожали не только еврейских и польских мирных граждан, но и сотни тысяч своих же сородичей", – написал журналист в своем блоге на РЕН ТВ.

Теперь украинцы официально чествуют тех главарей террористов, в том числе командиров дивизий СС, устраивавших массовую резню.

"Понимаете ли вы, товарищи украинцы, почему организаторы форума в Израиле не дали слова подписавшему такой календарь Зеленскому? Почему его на памятных мероприятиях, где поминали жертв тех самых "героев Украины", обходили стороной, как чумного?" – поинтересовался родившийся в Одессе ученый.

Зеленский был приглашен в Израиль на Всемирный форум памяти холокоста. Однако в праве выступить с трибуны главе Украины отказали. В ответ делегация Незалежной вообще отказалась присутствовать на мероприятии. Это вызвало откровенное недоумение и неприятие других участников форума и ветеранов Второй мировой войны. В итоге украинского президента все откровенно сторонились.

Тем временем ЦРУ США опубликовало рассекреченные архивные документы, в том числе о деятельности лидера украинских националистов Степана Бандеры. По данным американской разведки, этот "украинский фашист и профессиональный агент Гитлера" поистине зверствовал в годы войны.

"10 тысяч евреев было уничтожено в ходе всего одной операции на границе с Закарпатской Украиной", "Всего за 5 недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков", говорится в докладе ЦРУ.

Несколько лет назад Бандере было присвоено посмертное звание героя Украины.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гостья
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Бросилось в глаза: украинцев и евреев хоть как-то сосчитали, а поляков...
Гость
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Странно, что бандерлюги проглотили рассекреченные архивы и не выставили своим покровителям санкции. Молчат все, и Зе, и Вальцман-томас и тягнибоки всякие. Слабо выступить против хрзяина?
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