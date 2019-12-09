В столице Незалежной в рамках декоммунизации переименованы улицы с советским прошлым

Шестой апелляционный административный суд Киева утвердил законность переименования Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в проспекты Бандеры и Шухевича, соответственно. Об этом сообщил депутат Киевсовета от запрещенной на территории Крыма националистической партии "Свобода" Юрий Сиротюк в своем Facebook.

"Только что апелляционный суд Киева подтвердил законность переименования проспектов Шухевича и Бандеры в Киеве", – написал националист в понедельник, 9 декабря.

Возбужденные поклонники убийц из запрещенной в РФ бандитской организации УПА, выразили благодарность пану Сиротюку и тут же принялись строить планы по сносу памятника легендарному советскому военачальнику. "Свободовец" однако заметил, что здесь более сложный вопрос, поскольку монумент стоит над могилой генералу.

"Я уже несколько лет обращаюсь чтобы отдать останки родственникам в РФ или перезахоронить на кладбище. Пока что – саботаж", – подчеркнул пан Сиротюк.

Напоминаем, в постмайданной Украине с мая 2015 г. вступил в действие закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", согласно которому в стране запрещена пропаганда советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. А Московский проспект, судя по всему, стал неугоден местным ура-патриотам из-за придуманной вождями Майдана "агрессии" со стороны России.

