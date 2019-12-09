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Украинцы порвали российский флаг в Париже

Украинцы порвали российский флаг в Париже
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеБывший украинский министр встретит Новый год в российской колонии
Ветераны Донбасса устроили провокацию

Радикалы из "Движения ветеранов Украины" разорвали на глазах у толпы в Париже российский флаг, а также флаги ДНР и ЛНР. Акция проходила перед телекамерами недалеко от Елисейского дворца, где должна состояться встреча нормандской четверки.

Кадры провокации опубликовал Youtube-канал Pavlovsky News. Пока один из активистов говорил на камеру, что выступает против любых капитулятивных договоренностей с Москвой, другие крепкие бородатые молодые люди демонстративно порвали триколоры.


Позже российский флаг подобрал российский журналист, который взял интервью у одного из радикалов. Мужчина потребовал, чтобы Россия вернула Крым, а в ответ на фразу, что "он ушел", сравнил ситуацию с грабежом в темном переулке.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
вытираны ато не все полегли в землях Донбасса.
Гость
Ответить
вот так вот а миляр им скидку на газ 25 проц а нам поднимают
М
Ответить
наследственное,банды людоедов шухевича и бандеры так же воевали,стреляли в спины,резали беззащитных,эти вот флаги рвут,мирных жителей расстреливают на донбассе
ни чего удивительного и нового
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