Украинцы порвали российский флаг в Париже

Ветераны Донбасса устроили провокацию

Радикалы из "Движения ветеранов Украины" разорвали на глазах у толпы в Париже российский флаг, а также флаги ДНР и ЛНР. Акция проходила перед телекамерами недалеко от Елисейского дворца, где должна состояться встреча нормандской четверки.

Кадры провокации опубликовал Youtube-канал Pavlovsky News. Пока один из активистов говорил на камеру, что выступает против любых капитулятивных договоренностей с Москвой, другие крепкие бородатые молодые люди демонстративно порвали триколоры.

Позже российский флаг подобрал российский журналист, который взял интервью у одного из радикалов. Мужчина потребовал, чтобы Россия вернула Крым, а в ответ на фразу, что "он ушел", сравнил ситуацию с грабежом в темном переулке.