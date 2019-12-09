Гражданин Незалежной наказан за нападение на дипмиссию РФ в Киеве

Экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский сегодня приговорен городским судом Москвы к двум годам колонии общего режима. Украинца наказали за нападение на российское посольство в Киеве летом 2014 г. Прокурор, однако, требовал шести лет колонии.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", суд частично удовлетворил иск МИД России и взыскал с пана Рудьковского 5,7 млн руб и иск страховой компании "Согаз" на 8,2 млн рублей.

Поскольку экс-министр находится под стражей с сентября 2018-го, суд зачел этот срок в фактический приговор.

Пан Рудьковский задержан в аэропорту Внуково в сентябре прошлого года, причем он был заочно арестован еще в мае 2016-го. Гражданин Незалежной полностью признал свою вину, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке.

Пост министра транспорта Рудьковский занимал в 2006-2007 годах в правительстве Виктора Януковича. В июне 2014 г. в ходе беспорядков в Киеве экс-министр швырнул камень в посольство РФ. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.