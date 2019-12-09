Украинского главу подвезли на саммит на "Рено"

Лидеры Германии, Украины и России по очереди прибыли в Елисейский дворец на встречу "нормандской четверки". Их принимал лично президент Франции Эммануэль Макрон.

Как отмечает Telegram-канал "Зрада чи перемога", главу Украины Владимира Зеленского, который выглядел так, как будто на нем два пиджака, подвезли "на бюджетной реношке".

"Ну и кому ты пускаешь пыль в глаза? Что мы, не видели в Украине твоих кортежей, велосипедист блин", – сообщает автор поста.

Как отмечает канал, в отличие от канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Зеленского не подвезли до парадной лестницы. "Возможно дело не в нем, а в Меркель", – предполагает "ЗчП", вспоминая о проблемах со здоровьем фрау канцлерши.

Поскольку президент РФ Владимир Путин также шел пешком к Макрону, автор канала пришел к окончательному выводу, что "тяжело бабуле уже, похоже, по площадям вышагивать".

А вот так пан Зеленский с командой собирался на встречу с чисто гагаринским кличем : "Поехали".

Напомним, саммит должен начаться в 18:00 по мск и продлиться около трех часов.

