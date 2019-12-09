Зеленский подписал закон, отнимающий у "Нафтогаза" права на транспортировку топлива из РФ

Сегодня в Киеве осуществлен последний шаг, завершающий процесс выделения газотранспортной системы Незалежной из состава "Нафтогаза" в соответствии с обязательствами украинских властей перед Евросоюзом. Президент Владимир Зеленский подписал последний из законов, которые Украина должна была принять для создания независимого оператора ГТС.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства. Сам документ одобрен Верховной радой 3 декабря.

Закон предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс касательно условий, которые обеспечивают отделение деятельности по перекачке "голубого топлива" (анбандлинг). Кроме того, он освобождает от уплаты НДС операции по передаче новому оператору ГТС имущества, необходимого для транспортировки газа. Сейчас это имущество находится в госсобственности в составе магистральных газопроводов и других объектов еще советской газотранспортной системы.

Напомним, в данный момент времени Киев срочно пытается внедрить на территории Незалежной энергетическое законодательство ЕС, чтобы в дальнейшем на его основе заключать контракты как с Россией, так и с другими поставщиками газа. Украинские власти обязались с 2020 г. провести анбандлинг "Нафтогаза", то есть разделить транспортировку, добычу и хранение "голубого топлива".