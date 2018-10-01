Украинского чиновника повязали в Москве

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В басманном районе столицы был задержан бывший украинский министр Николай Рудьковский , участвовавший в разносе нашего посольства в Киеве в 2014 году. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
По его словам, задержанный находился в федеральном розыске. Четыре года назад во время безпорядков в Киеве, политик бросил камень в здание российской дипмиссии, пишет агентство "Москва".
По данным телеканала "360", Следственный комитет РФ заочно обвинил бывшего депутата и еще пять украинцев за случившееся. По версии правоохранителей, Рудьковский испортил вместе с поддельниками российское имущество на 14 млн рублей.
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