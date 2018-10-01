Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко перед выборами пиарит себя на свадьбах

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
продолжениеКрушение украинского беспилотника попало на видео
Главу Незалежной обвинили в постановке как бы случайной встречи с молодоженами и напомнили об австрийском вояже Путина

Интернет-пользователи бурно обсуждают появившийся в Сети ролик, на котором президент Украины Петр Порошенко якобы случайно очутился на фотосессии двух брачующихся жителях Харькова. К слову сам гарант был в городе с рабочим визитом.

Само видео опубликовал на своей странице в Twitter некто Кардинал SoF‏.

По теме

"Ого! Гуляют свадьбу в Харькове, мимо едет кортеж, останавливается, из него выходит Порошенко и поздравляет молодоженов. Все в шоке!" – написал автор поста.

Комментаторы заподозрили в таком внезапном свадебном визите украинского президента постановку.


"Скоро на ВВС: -Вы хотите узнать сколько @poroshenko заплатил молодоженам за возможность с ними сфотографироваться?!?!?!? только у нас есть эта эксклюзивная информация!!!" – пишет с сарказмом Ан73‏.

"К чему этот пиар? Лучше бы раздали денег людям – кидали бы монеты из окна кортежа", – подхватил shlemofondo25.

"Выборы скоро", – нашел объяснение такому президентскому шагу Anderversus.

"А почему только отрывок показали? Там дальше охрана Порошенко отнимает у молодоженов конверты с деньгами, потом (вероятно, сам гарант) дает пендель молодому, целует невесту, <…> хватает ее, садится в кортеж и уезжает в закат…" – предположил gosh1anad.

Более подробно расписал постановку, увиденную "своими глазами" пользователь с ником Хунторок Харкова: "...так уж тесен мир знакомств). Выскочила #Светличная, #гарант, #камеры. #Фоточки, видосы, случайный ребенок с мамой на фото. Все в соплях и счастливы. Невиданное совпадение. #СМИ сегодня нам покажут какой у нас чудный #Презервадент".

"Чуть не лопнул от того цирка на проволоке, что созерцал случайно. Вот такие они все. "Случайное" у них все", – добавил он.

"Теперь второй срок гарантирован", – считает vados_ua.

Другим показалось, что пан Порошенко таким образом подражает президенту России Владимиру Путину, который посетил по приглашению в августе бракосочетание главы МИД Австрии Карин Кнайсль, чем также вызвал гнев властей Незалежной.

"Путя номер два ..., тамадой на свадьбах пойдет (нецензурщина) светить", – увидела будущее украинского лидера 3 D-ресничка‏.

Напомним, очередные президентские выборы должны пройти на Украине 31 марта 2019 г., парламентские – 27 октября того же года. На сегодняшний день рейтинг возможных кандидатов в президенты возглавляет Юлия Тимошенко с результатом в 19,3%, за пана Порошенко свои голоса готовы отдать лишь 11,9% украинцев.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Доллар скоро обвалится

Российскую валюту недооценили

Вилла Киселева в Крыму вызвала скандал

Распространение сведений об имуществе известного журналиста кому-то очень не понравилось

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей