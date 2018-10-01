Главу Незалежной обвинили в постановке как бы случайной встречи с молодоженами и напомнили об австрийском вояже Путина

Интернет-пользователи бурно обсуждают появившийся в Сети ролик, на котором президент Украины Петр Порошенко якобы случайно очутился на фотосессии двух брачующихся жителях Харькова. К слову сам гарант был в городе с рабочим визитом.

Само видео опубликовал на своей странице в Twitter некто Кардинал SoF‏.

"Ого! Гуляют свадьбу в Харькове, мимо едет кортеж, останавливается, из него выходит Порошенко и поздравляет молодоженов. Все в шоке!" – написал автор поста.

Комментаторы заподозрили в таком внезапном свадебном визите украинского президента постановку.

Ого! Гуляють весілля у Харкові, повз їде кортеж, зупиняється, з нього виходить ПАП, та вітає молодят!)) Усі в шоці, гг! pic.twitter.com/n6mYLm9SVR — Кардинал SoF (@sofnesk) 30 сентября 2018 г.

"Скоро на ВВС: -Вы хотите узнать сколько @poroshenko заплатил молодоженам за возможность с ними сфотографироваться?!?!?!? только у нас есть эта эксклюзивная информация!!!" – пишет с сарказмом Ан73‏.

"К чему этот пиар? Лучше бы раздали денег людям – кидали бы монеты из окна кортежа", – подхватил shlemofondo25.

"Выборы скоро", – нашел объяснение такому президентскому шагу Anderversus.

"А почему только отрывок показали? Там дальше охрана Порошенко отнимает у молодоженов конверты с деньгами, потом (вероятно, сам гарант) дает пендель молодому, целует невесту, <…> хватает ее, садится в кортеж и уезжает в закат…" – предположил gosh1anad.

Более подробно расписал постановку, увиденную "своими глазами" пользователь с ником Хунторок Харкова: "...так уж тесен мир знакомств). Выскочила #Светличная, #гарант, #камеры. #Фоточки, видосы, случайный ребенок с мамой на фото. Все в соплях и счастливы. Невиданное совпадение. #СМИ сегодня нам покажут какой у нас чудный #Презервадент".

"Чуть не лопнул от того цирка на проволоке, что созерцал случайно. Вот такие они все. "Случайное" у них все", – добавил он.

"Теперь второй срок гарантирован", – считает vados_ua.

Другим показалось, что пан Порошенко таким образом подражает президенту России Владимиру Путину, который посетил по приглашению в августе бракосочетание главы МИД Австрии Карин Кнайсль, чем также вызвал гнев властей Незалежной.

"Путя номер два ..., тамадой на свадьбах пойдет (нецензурщина) светить", – увидела будущее украинского лидера 3 D-ресничка‏.

Напомним, очередные президентские выборы должны пройти на Украине 31 марта 2019 г., парламентские – 27 октября того же года. На сегодняшний день рейтинг возможных кандидатов в президенты возглавляет Юлия Тимошенко с результатом в 19,3%, за пана Порошенко свои голоса готовы отдать лишь 11,9% украинцев.

