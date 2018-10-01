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Крушение украинского беспилотника попало на видео

Фото: pixabay.com
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БПЛА подбили с земли

Украинский беспилотник сбили над позициями ЛНР. Соответствующее видео опубликовали в Сети.

БПЛА был вооружен подвешенной ручной гранатой Ф-1. Ранее уже сообщалось, что в ВСУ используют эту тактику, которая довольно популярна у боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства". Но на этот раз "боевой вылет" окончился неудачей.


Александр ИЛЬИН
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