Крушение украинского беспилотника попало на видео

Нибиру
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Украинский беспилотник сбили над позициями ЛНР. Соответствующее видео опубликовали в Сети.
БПЛА был вооружен подвешенной ручной гранатой Ф-1. Ранее уже сообщалось, что в ВСУ используют эту тактику, которая довольно популярна у боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства". Но на этот раз "боевой вылет" окончился неудачей.
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