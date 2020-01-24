В графике президента РФ не нашлось времени для украинского коллеги

Встреча глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле не состоялась, потому что проходившее там мероприятие было посвящено памяти о холокосте и не подразумевало переговоров на другие темы. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"По этой причине, а также, прежде всего, потому что президент Зеленский не был в Яд Вашеме, не смогли они друг друга поприветствовать и хотя бы перекинуться парой фраз", – цитирует Пескова РИА "Новости".

Накануне Путин выступил на форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом". Зеленский тоже хотел подняться на трибуну, но организаторы его заявку не подтвердили, поэтому украинская делегация вообще отказалась присутствовать на мероприятии.

Ранее сообщалось, что Киев запросил Москву о переговорах лидеров во время визита в Израиль, но точных договоренностей не было. "Была констатация того, что и Путин, и Зеленский будут находиться на мероприятии, и если они посчитают необходимым, они смогут в кулуарах быстро переговорить по тем вопросам, которые для них важны", – пояснил Песков, отметив, что лидеры так и не пересеклись.

О других двусторонних встречах Зеленского и Путина речи пока не ведется, но все возможно, подчеркнули в Москве.

Предыдущая встреча президентов России и Украины состоялась в Париже в декабре 2019 г. в рамках "нормандского формата".