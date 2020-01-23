Путин заставил Лаврова заплакать
Как показал душещипательный случай в Иерусалиме, глава МИД РФ Сергей Лавров – чуткий человек. Он прилюдно расплакался во время открытия президентом Владимиром Путиным Свечи памяти. Мемориал посвящен героям блокады, отмечает телеграм-канал "Пул №3".
"Довели Лаврова до слез",
– прокомментировал видео с утирающим слезы министром иностранных дел корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Монумент открыли под легендарную композицию "Священная война", уточняет "Царьград". Свеча памяти реагирует на движение. При приближении к ней человека в ней стучит ленинградский метроном.
Сергей Викторович – один из самых невозмутимых политиков не только в нашей стране, но и на международной арене. Однако в жизни высокопоставленный дипломат – крайне впечатлительный человек. Не раз он доказывал, что ничто человеческое ему не чуждо. Министр хорошо знаком не только с языком дипломатии, но и с ненормативной лексикой.
Напомним, 21 января в России сформировано новое правительство. Сергей Лавров сохранил пост главы внешнеполитического ведомства.
Подмога пришла: Европа наплевала на санкции США для "Северного потока - 2"
Угрозы заокеанской державы не помешают прокладке топливной магистрали
Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве
В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Потенция в 70 лет: этот продукт поможет забыть о виагре
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Бокал вина и медитация продлят жизнь на 10 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик