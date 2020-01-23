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Путин заставил Лаврова заплакать

Путин заставил Лаврова заплакать
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via/www.globallookpress.com
Трогательный момент произошел в Израиле

Как показал душещипательный случай в Иерусалиме, глава МИД РФ Сергей Лавров – чуткий человек. Он прилюдно расплакался во время открытия президентом Владимиром Путиным Свечи памяти. Мемориал посвящен героям блокады, отмечает телеграм-канал "Пул №3".  

"Довели Лаврова до слез",

прокомментировал видео с утирающим слезы министром иностранных дел корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов. 

Монумент открыли под легендарную композицию "Священная война", уточняет "Царьград". Свеча памяти реагирует на движение. При приближении к ней человека в ней стучит ленинградский метроном.

Сергей Викторович – один из самых невозмутимых политиков не только в нашей стране, но и на международной арене. Однако в жизни высокопоставленный дипломат – крайне впечатлительный человек. Не раз он доказывал, что ничто человеческое ему не чуждо. Министр хорошо знаком не только с языком дипломатии, но и с ненормативной лексикой. 

Напомним, 21 января в России сформировано новое правительство. Сергей Лавров сохранил пост главы внешнеполитического ведомства. 

Фоторепортаж
Лаврову нашли место
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Понеслось... хохлокал потек.
игорь
Ответить
зато смеялись когда пенсию отбирали у людей своей страны
Иноагентка
Ответить
Лаврова просто тошнило до слез, вот и всё
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