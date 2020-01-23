Трогательный момент произошел в Израиле

Как показал душещипательный случай в Иерусалиме, глава МИД РФ Сергей Лавров – чуткий человек. Он прилюдно расплакался во время открытия президентом Владимиром Путиным Свечи памяти. Мемориал посвящен героям блокады, отмечает телеграм-канал "Пул №3".

"Довели Лаврова до слез",

– прокомментировал видео с утирающим слезы министром иностранных дел корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Монумент открыли под легендарную композицию "Священная война", уточняет "Царьград". Свеча памяти реагирует на движение. При приближении к ней человека в ней стучит ленинградский метроном.

Сергей Викторович – один из самых невозмутимых политиков не только в нашей стране, но и на международной арене. Однако в жизни высокопоставленный дипломат – крайне впечатлительный человек. Не раз он доказывал, что ничто человеческое ему не чуждо. Министр хорошо знаком не только с языком дипломатии, но и с ненормативной лексикой.

Напомним, 21 января в России сформировано новое правительство. Сергей Лавров сохранил пост главы внешнеполитического ведомства.