Сергей Викторович не теряет дипломатической хватки

Он умеет поставить в неловкое положение провокаторов интеллигентным способом, а его ответы ставят в тупик даже самых подкованных в политике экспертов. Речь, естественно, о Сергее Лаврове, который сейчас исполняет обязанности министра иностранных дел России.

Емкие и лаконичные ответы нашего главы МИД, наверняка, отчетливо помнят журналисты многих стран. Теперь он парировал коротко и ясно американке. Реакция Сергея Викторовича на импичмент Дональду Трампу в США вместилась в одно предложение.

"Не знаю, импичмент у вас, вы американка, вам видней",

– отрезал министр в ходе ежегодной пресс-конференции, запись которой доступна на YouTube телеканала "Россия 24".

Представительницу США интересовало, может ли импичмент сказаться на судьбе Украины, ослабит ли процедура поддержку Киева со стороны Вашингтона, усилит ли позицию Москвы.



Коллега американки из Австрии напрямую спросила, сохранит ли Лавров пост главы внешнеполитического ведомства. Однако высокопоставленный дипломат тактично увильнул от ответа.

"Мне поручили исполнять обязанности три дня назад, я исполняю", – констатировал чиновник в статусе "И.о.".

Напомним, 15 января президент Путин отправил правительство Медведева в отставку, поэтому сегодня Лавров лишь исполняет обязанности министра.

