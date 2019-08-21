Лавров поставил на место немецкого журналиста за вопрос о Керченском конфликте

Министр всегда знает, что сказать представителям прессы и не только

Грозный, но справедливый глава российского МИД Сергей Лавров обладает редким умением вежливо ставить оппонентов на место. При этом, как правило, последним хочется сквозь землю провалиться после емких и метких слов министра.

Так, после встречи с немецким коллегой Хайко Маасом Лавров сбил спесь с журналиста из Германии, когда тот поинтересовался судьбой украинских моряков, которые в прошлогоднем ноябре устроили провокацию в Керченском проливе. Высокопоставленный дипломат моментально нашел ответ для пытливого визави, передает РИА "Новости".

"Вы же не моряк, наверное? Вы журналист, – иронично уточнил он у корреспондента, напомнив. – Есть ваш товарищ по цеху, он журналист – его фамилия Вышинский. Он не прорывался через Керченский пролив наперекор всем нормам и правилам, он никого не трогал, никому ничего не запрещал, он просто писал репортажи. И за то, что он писал репортажи из Киева его обвинили в государственной измене".

В конечном итоге Лавров удовлетворил любопытство собеседника, отметив, что президенты России и Украины поднимали в телефонном разговоре вопрос обмена заключенными. Произойдет ли это в конце августа, министр не стал распространяться.

"Чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты. Конечно, нужно не забывать о том, что речь идет все-таки о судьбах людей, и здесь требуется не погоня за сенсациями, чтобы первыми успеть о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат", – пояснил глава МИД РФ.

Напомним, Керченский конфликт произошел 25 ноября 2018 года. В результате морского инцидента были задержаны 24 украинских моряка, которые до сих пор остаются под стражей.