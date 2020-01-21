Лаврова уговорили остаться
Поздним вечером вторника, 21 января, решилась дальнейшая судьба, в том числе, внешней политики России. Дипломат, который много лет является ее визитной карточкой, сохранил свой пост, хотя в последнее время прошел слух о его уходе.
Главой МИД РФ в очередной раз назначили Сергея Лаврова, говорится на сайте Кремля. Министра уговорили остаться на посту, полагает автор телеграмм-канала Boston Tea Party.
"Лаврова уболтали остаться еще на один срок", – рассуждает журналист.
Напомним, после роспуска российского правительства 15 января Запад терялся в догадках, кто же будет представлен в новом кабмине. Первым делом зарубежных акул пера интересовало имя следующего министра иностранных дел. Однако Сергей Викторович пресек все разговоры. Ушел он от ответа на аналогичный вопрос и во время своей пресс-конференции, осадив репортера из США.
Лавров – с 2004 г. бессменный глава внешнеполитического ведомства. Высокопоставленный дипломат, который, напоминает "Википедия", "периодически использует в публичной обстановке обсценную лексику", трижды, не считая последнего назначения, удерживал свой пост: в 2008, 2012 и 2018 годах.
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