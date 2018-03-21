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Захарова удивилась уходу Лаврова

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia Press Service
Дипломат расставила все точки над «i»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о возможном уходе с поста главы ведомства Сергея Лаврова.

По ее словам, журналисты, которые первыми дали эту информацию, переврали весь текст. Захарова подчеркнула, что в МИД никто из авторов статьи про Лаврова за комментариями и разрешениями не обращался.

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"Материал RTVI закручен поинтереснее: якобы сам просится, а президент не отпускает. Такой, знаете ли, элемент гаденькой провокации", - написала она на своей странице в Facebook.

Захарова утверждает, что публикация фейковая. Она позвонила в редакцию телеканала, чтобы узнать не приурочена ли эта статья ко дню рождения Лаврова, которому сегодня исполнилось 68 лет. Однако журналисты очень удивились, услышав о празднике.

"А у него сегодня день рождения?", –  вот так просто ответили мне кураторы объективности. Странно получается: про "тайные планы" Лаврова RTVI знает, а про не тайные вехи биографии – нет", – добавила Мария Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что хочет услышать разъяснения сотрудников телеканала, но пока никаких комментариев не последовало.

Ранее телеканал RTVI сообщил, что Сергей Лавров в ближайшее время покинет свой пост. В Кремле эту новость не подтвердили и назвали ее ложной.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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