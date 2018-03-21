Отставке Лаврова нашли оправдание

Дипломат продолжит играть важную роль во внешней политике страны

Информация о возможном уходе с поста главы МИД России Сергея Лаврова разлетелась по всем СМИ. Несмотря на опровержения в Кремле, эксперты уверены, что в скором времени он все же может покинуть занимаемую должность.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макарин считает, что у Лаврова за 14 лет в ведомстве накопилось сильнейшее напряжение, так как нужно постоянно и быстро реагировать на изменения в международной политике. По словам Макарина, Лавров занял свой пост в относительно мирное время, когда не было серьезных конфликтов и нарастающего напряжения в мире.

"Сейчас мы наблюдаем совсем другую реальность. Это четыре года постоянного противостояния, конфликта. За это время сильно изменилась риторика МИДа", – цитирует его "МК".

Специалист подчеркнул, что слухи об уходе дипломата начали распространяться еще до президентских выборов. Макарин уверен, что, несмотря на отставку, Лавров все равно будет играть определяющую роль во внешней политике государства.

"Даже если Лавров покинет свой пост, он все равно останется в политической элите. То есть эта отставка не будет носить конфликтного характера", – добавил он.

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов утверждает, что дипломат никуда не уйдет и продолжит успешно выполнять поставленные перед ним задачи.

"Он пользуется полным доверием президента и его политика отражает линию президента на 100%. Все остальное – это только слухи, и бессмысленно их комментировать. Тем более, что никто пока ничего не знает", – подчеркнул он.

Источник в МИД РФ опроверг информацию об отставке Лаврова, пишет РИА ФАН.

"Сейчас о таких планах ничего не известно", – уточнил он.

Ранее телеканал RTVI сообщил, что Сергей Лавров в ближайшее время покинет свой пост. В Кремле эту новость не подтвердили и назвали ее ложной.