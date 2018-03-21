Лавров покинет пост

Дипломат устал от работы

Источники в МИД утверждают, что Сергей Лавров в ближайшее время покинет свой пост.

Отмечается, что у дипломата накопилась большая усталость и он хотел уйти еще до выборов президента России, однако Владимир Путин попросил его доработать до окончания своего срока.

"То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет", – цитирует одного из сотрудников ведомства телеканал RTVI.

Эти слова подтвердили и другие работники МИД.

Возможным сменщиком Лаврова СМИ называют Александра Грушко – одного из заместителей министра.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сообщения об уходе Лаврова являются ложными, передает РИА "Новости".

"Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции", – добавил он.

При этом представитель ведомства Мария Захарова 19 марта рассказала, что не знает о том, останется ли Сергей Лавров на своей должности.

"Если бы это зависело от меня… но это зависит не от меня. Есть президент, есть соответствующие процедуры. Я просто не в состоянии ответить вам на этот вопрос. И, знаете, кристального шара для гадания у меня тоже нет", – сказала она.

Сергей Лавров возглавляет МИД с 9 марта 2004 года. Он сменил на посту Игоря Иванова. В 1994-2004 гг. Лавров был постоянным представителем России в ООН.