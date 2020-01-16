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Лавров рассказал об уходе из МИД

Лавров рассказал об уходе из МИД
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com
В России формируется новый состав правительства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на рассуждения западных СМИ о том, останется ли он во главе МИД РФ. Он жестко пресек все разговоры, указав, что дело не в занимаемой должности, а в желании работать.

"Я всегда честно исполнял свои обязанности и продолжаю это делать сейчас", – цитирует РИА "Новости" министра.

Накануне, 15 января, правительство РФ во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Место председателя кабмина президент Владимир Путин предложил руководителю фискальной службы Михаилу Мишустину. Тот, в свою очередь, уже заявил, что в случае утверждения в должности проведет кадровые перестановки в правительстве. 

Фоторепортаж
Премьером станет бывший бизнесмен
Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com
Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Его не убрали, а повысили, теперь он второе лицо после президента будет, ему и должность дадут эту по специциальному указу, это раз и оно же и есть главное:
Это будущий президент России.
В этом можешь не сомневаться.
Мутко натворил чудес и где он???
Правильно при бабках опять сидит, делит деньги с попавшими в беду от природных катаклизмов, наводнений, пожаров.
А денег что то народ не видит, зато непотопляемый Мутко жив и здоров, под его руководстом спорт стал допинговый, его признал суд невиновным, однако спорт так и остался для всех допинговым.
Так и тут будет, Медведев будет избран президентом, хоть он и говорит народу:Денег нет, но вы держитесь.
Или его танец под американбой, это роли не играет для его избрания.
дэбил. Он про главу МИД Лаврова говорил. А не про Медведева. А медвед твой никогда президентом не будет хоть усрись
Гость
Ответить
Жаль если уйдет. Настоящий политик.
Гость
Ответить
Гость
Давно надобыло этого Американского представителя,убрать из министров иностранных дел только там зубы умел скалить и всё.
Его не убрали, а повысили, теперь он второе лицо после президента будет, ему и должность дадут эту по специциальному указу, это раз и оно же и есть главное:
Это будущий президент России.
В этом можешь не сомневаться.
Мутко натворил чудес и где он???
Правильно при бабках опять сидит, делит деньги с попавшими в беду от природных катаклизмов, наводнений, пожаров.
А денег что то народ не видит, зато непотопляемый Мутко жив и здоров, под его руководстом спорт стал допинговый, его признал суд невиновным, однако спорт так и остался для всех допинговым.
Так и тут будет, Медведев будет избран президентом, хоть он и говорит народу:Денег нет, но вы держитесь.
Или его танец под американбой, это роли не играет для его избрания.
Гость
Ответить
Давно надобыло этого Американского представителя,убрать из министров иностранных дел только там зубы умел скалить и всё.
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