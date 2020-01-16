В России формируется новый состав правительства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на рассуждения западных СМИ о том, останется ли он во главе МИД РФ. Он жестко пресек все разговоры, указав, что дело не в занимаемой должности, а в желании работать.

"Я всегда честно исполнял свои обязанности и продолжаю это делать сейчас", – цитирует РИА "Новости" министра.

Накануне, 15 января, правительство РФ во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Место председателя кабмина президент Владимир Путин предложил руководителю фискальной службы Михаилу Мишустину. Тот, в свою очередь, уже заявил, что в случае утверждения в должности проведет кадровые перестановки в правительстве.