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Предложенный президентом РФ кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин намерен ввести в кабмин новых людей. Об этом он заявил утром в четверг, 16 января, на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме.
"Изменения будут", – передает слова Мишустина ТАСС.
Конкретных имен будущих подчиненных кандидат в премьеры не назвал, сообщила РИА "Новости" вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Только сказал, что не спал всю ночь, и пообещал, что все кадровые перестановки в кабмине обсудит с парламентом.
"Единая Россия" кандидата поддержала. Остальные партии пока думают. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что фракция пока не приняла окончательного решения, пишет ТАСС, а КПРФ, скорее всего, воздержится при голосовании.
Обсуждение кандидатуры Мишустина состоится на пленарном заседании Госдумы 16 января после 14:00 по московскому времени.
Правительство РФ во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку накануне, 15 января, после оглашения послания президента РФ Федеральному собранию.
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