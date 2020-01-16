Кадровые перестановки согласуют в парламенте

Предложенный президентом РФ кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин намерен ввести в кабмин новых людей. Об этом он заявил утром в четверг, 16 января, на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме.

"Изменения будут", – передает слова Мишустина ТАСС.

Конкретных имен будущих подчиненных кандидат в премьеры не назвал, сообщила РИА "Новости" вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Только сказал, что не спал всю ночь, и пообещал, что все кадровые перестановки в кабмине обсудит с парламентом.

"Единая Россия" кандидата поддержала. Остальные партии пока думают. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что фракция пока не приняла окончательного решения, пишет ТАСС, а КПРФ, скорее всего, воздержится при голосовании.

Обсуждение кандидатуры Мишустина состоится на пленарном заседании Госдумы 16 января после 14:00 по московскому времени.

Правительство РФ во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку накануне, 15 января, после оглашения послания президента РФ Федеральному собранию.