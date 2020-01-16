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Новый премьер начнет с перетряски правительства России

Новый премьер начнет с перетряски правительства
Михаил Мишустин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Кадровые перестановки согласуют в парламенте

Предложенный президентом РФ кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин намерен ввести в кабмин новых людей. Об этом он заявил утром в четверг, 16 января, на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме.

"Изменения будут", – передает слова Мишустина ТАСС.

Конкретных имен будущих подчиненных кандидат в премьеры не назвал, сообщила РИА "Новости" вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Только сказал, что не спал всю ночь, и пообещал, что все кадровые перестановки в кабмине обсудит с парламентом.

"Единая Россия" кандидата поддержала. Остальные партии пока думают. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что фракция пока не приняла окончательного решения, пишет ТАСС, а КПРФ, скорее всего, воздержится при голосовании.

Обсуждение кандидатуры Мишустина состоится на пленарном заседании Госдумы 16 января после 14:00 по московскому времени.

Правительство РФ во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку накануне, 15 января, после оглашения послания президента РФ Федеральному собранию.

Фоторепортаж
Премьером станет бывший бизнесмен
Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com
Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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СМЕШНО ЧИТАТЬ...НАДО МЕНЯТЬ НЕ МЕБЕЛЬ.А <цензура>...
Думающий гость
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Пока складывается ощущение, что ВВП предпринял шаги по концентрации власти в своих руках.
Либо мы на грани грандиозного шухера, и президент убирает лишние прокладки в принятии решений, либо следующим шагом будет предложена кардинальная перестройка власти, и "люди из обоймы" понадобятся на других местах.
А так, что Гладков, что Фрадков, что Мишустин. Ни харизмы, ни имени, ни достижений. Так, "пятая жена" в конце процессии.
сэмэн
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прочитал биографию. не очень. какой-то мутный бизнес фёдоровым. если только на роль технического.
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