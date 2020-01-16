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США воспользуются отставкой российского правительства

США воспользуются отставкой российского правительства
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
В Вашингтоне надеются, что Москва пойдет на уступки

Вашингтон следит за ситуацией с отставкой правительства России. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

По ее словам, в США знают об отставке премьер-министра России Дмитрия Медведева и пытаются понять, что за этим стоит. Однако пока своей позиции по этому поводу Госдеп не сформировал, заявила Ортэгус. "Могу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан", – заявила она в эфире телеканала RTVI.

Глава пресс-службы также отметила, что президент США Дональд Трамп хочет улучшить отношения между странами, пишет "Вечерняя Москва". Однако сейчас, по ее словам, это зависит от российских властей, которые должны изменить свое "враждебное поведение".

Поэтому в Вашингтоне надеются, что Москва учтет пожелания американских властей относительно перемен во внешней политике. Напомнила Ортэгус и о том, что Россия якобы вмешалась в американские выборы в 2016 го., передает РИА ФАН.

15 января премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что уходит в отставку. Его должность, возможно, займет глава ФНС Михаил Мишустин.

Фоторепортаж
Премьером станет бывший бизнесмен
Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com
Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
*мы находимся на стороне российских граждан", – заявила она*
обалдеть какая забота о народе россии,хотя у самих огромное количество граждан живут на улицах в коробках или палатках а миллионы в других странах погибли от бомбежек сша и их вассалов
да о чем говорить,нашу соседнюю страну довели до гражданской и вымирания,приведя там к власти террористов и бандитов
теперь о нас беспокоятся,упыри
Гость
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"Могу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан", – заявила (Ортэгус) она в эфире телеканала RTVI. - у нас в России "джентельменам" на слово не верят.
Гость
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омериге все должны. А не пойти бы им на кукан!
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