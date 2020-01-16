В Вашингтоне надеются, что Москва пойдет на уступки

Вашингтон следит за ситуацией с отставкой правительства России. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

По ее словам, в США знают об отставке премьер-министра России Дмитрия Медведева и пытаются понять, что за этим стоит. Однако пока своей позиции по этому поводу Госдеп не сформировал, заявила Ортэгус. "Могу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан", – заявила она в эфире телеканала RTVI.

Глава пресс-службы также отметила, что президент США Дональд Трамп хочет улучшить отношения между странами, пишет "Вечерняя Москва". Однако сейчас, по ее словам, это зависит от российских властей, которые должны изменить свое "враждебное поведение".

Поэтому в Вашингтоне надеются, что Москва учтет пожелания американских властей относительно перемен во внешней политике. Напомнила Ортэгус и о том, что Россия якобы вмешалась в американские выборы в 2016 го., передает РИА ФАН.

15 января премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что уходит в отставку. Его должность, возможно, займет глава ФНС Михаил Мишустин.