Отечественная валюта отреагировала на изменения в стране

На фоне событий, которые сегодня произошли в российском правительстве, изменения наблюдаются и на рынке валют. На новость об уходе кабмина падением отреагировал рубль.

Согласно данным Московской биржи, потери "деревянного" относительно доллара колеблются в пределах 20 коп. Иногда этот показатель чуть выше.

Евро после сообщения премьера Медведева демонстрирует более солидный рост. Европейская валюта поднялась в цене почти на 40 коп.

После 17:00 ее курс составляет 68,75 руб. Доллар стоит 61,65 руб. При этом данные все время обновляются.