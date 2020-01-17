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Грядущему росту доллара дали объяснение

Грядущему росту доллара дали объяснение
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Возможное повышение курса американской валюты назвали неправдой

Курс доллара не достигнет 200 рублей. Об этом рассказал директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, который опроверг самого себя, ранее напугав россиян обратным

Экономист во время вчерашней экспертной дискуссии "Горизонты экономической политики" в рамках Гайдаровского форума с уверенностью заявил, что все участники рынка понимают вероятность того, что курс доллара движется в сторону 200 руб. за одну единицу американской валюты, а не в сторону 40 рублей. 

Публикации СМИ об этом возмутили Ведева. И эксперт написал об этом на своей странице в Facebook

В посте экономист заявил, что его прогноз о якобы росте курса доллара до 200 руб. не соответствует действительности. Саму фразу он назвал риторическим примером. Причина же, по которой Ведев употребил ее, заключается в желании показать влияние на экономический рост и инвестиционную активность девальвационных ожиданий. 

Сергей САЗОНОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Доллар вообще ничего не стоит, долг США 23,5 триллиона, страна печатает бумажки, так что берите бумаги и рисуйте доллары.
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