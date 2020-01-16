Новые санкции способны загнать людей в угол

Курс российской валюты в обозримом будущем может обрушиться до 200 рублей за доллар. А вот возвращение к доллару по 40 или даже 30 рублей – маловероятно.

Об этом на Гайдаровском форуме завил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Трансляция велась на сайте РАНХиГС. По его словам, Минфин через бюджетное правило таргетирует курс рубля и создает основной спрос на иностранную валюту.

Впрочем, по мнению большинства экспертов и аналитиков, опрошенных изданием "Газета.ру", в ближайшее время обвал рубля маловероятен. Для этого потребуются полномасштабные санкции против финансовой системы страны, запрет на покупку российского сырья или и вовсе начало боевых действий в РФ. Более реальным видится курс в 70 рублей за доллар.