Американская валюта рухнет из-за войны

Российский рубль положительно отреагировал на смену правительства в стране и укрепился до уровня 61,57 за доллар и до 68,24 за евро, свидетельствуют данные на сайте Московской биржи в понедельник, 20 января.

По мнению ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, иностранные инвесторы поверили в рубль, поэтому активно скупают российские ценные бумаги, пишет "Свободная пресса".

При этом не только рубль подвержен влиянию негативных внешних факторов, таких как санкции или цены на нефть. Доллар тоже боится, например, войны США с Ираном. При таком развитии событий "американец" рухнет до 40 руб., считает аналитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский.

Пока этого не произошло, любители хранить средства в долларах могут поторопиться и обменять деньги. Тем более, что в ближайшие полгода аналитики предсказывают рублю стабильно хороший курс.