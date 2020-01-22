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"Рубль обрушил валюту": доллар и евро падают

"Рубль обрушил валюту": доллар и евро падают
Фото: Bernhard Claßen/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Отечественная валюта укрепила свои позиции

Растущий на фоне отставки и смены правительства рубль продолжает тенденцию на.

Так, сегодня, 22 января, на торгах Московской биржи он продемонстрировал очередной взлет. Отечественная валюта нарастила 10 коп. относительно доллара, добравшись до отметки в 61,79 руб.

А курс евро к рублю снизился на 15 коп. – до 68,47 руб. Валютные колебания продолжаются, при этом "деревянный" все время остается в плюсе. 

"Рубль красава", "Отстоял позиции и обрушил валюту. Так их... Как никогда, наша валюта сейчас сильна, деревянна и оловянна. Так держать, и победим",

– прокомментировали новость обрадованные читатели RT. 

Аналитики не исключают, что такими темпами доллар рухнет до 40 рублей. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Знаете, очень бы хотелось, чтобы "обрушил" именно это и означало. Хватит уже ему колебаться на десятки процентов!
Гость
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Обрушил, это когда в 2 раза... ну или на 30% хотя бы...
игорь
Ответить
какую написали глупость
рубль что? стал по 6 рублей за доллар каким его деноминировали? в 1996 году?
Гость
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Как "взетела" аж на 10 копеек! Потом немножко упадёт на 1 рубль.
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