Отечественная валюта укрепила свои позиции

Растущий на фоне отставки и смены правительства рубль продолжает тенденцию на.

Так, сегодня, 22 января, на торгах Московской биржи он продемонстрировал очередной взлет. Отечественная валюта нарастила 10 коп. относительно доллара, добравшись до отметки в 61,79 руб.

А курс евро к рублю снизился на 15 коп. – до 68,47 руб. Валютные колебания продолжаются, при этом "деревянный" все время остается в плюсе.

"Рубль красава", "Отстоял позиции и обрушил валюту. Так их... Как никогда, наша валюта сейчас сильна, деревянна и оловянна. Так держать, и победим",

– прокомментировали новость обрадованные читатели RT.



Аналитики не исключают, что такими темпами доллар рухнет до 40 рублей.