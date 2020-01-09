Ситуация с российской экономикой будет хуже, чем в других странах

Стабильность на валютном рынке, к которой россияне успели привыкнуть за 2019 г., подошла к концу. Угроза новых санкций держит инвесторов в напряжении. В любой момент рубль может резко потерять привлекательность, считают эксперты.

"Российская валюта остается чувствительной к внешним шокам особенно на фоне общей стагнации экономики", - пояснил URA.RU инвестиционный аналитик Константин Селянин. По его мнению, в 2020 г. доллар подорожает в РФ на 1 – 1,5 руб. – это если не произойдет ничего крайне негативного. В противном случае стоит ожидать повышение курса доллара до 70 и даже 100 руб., сделал шок-прогноз аналитик.

При этом понижение Центробанком ключевой ставки окажется ловушкой для россиян, чей уровень дохода не растет на фоне усиливающейся инфляции. Граждане могут польститься на дешевеющие потребительские кредиты, но не найдут средств на их погашение. В итоге может возникнуть волна социального недовольства.

Гасить ее российским властям будет нечем, поскольку рост экономики страны, по прогнозу Всемирного банка, едва ли дотянется до 1,2%. Это вдвое ниже, чем средний прогноз по миру (2,5%) и даже хуже, чем в странах с развитой экономикой, где ожидается рост на уровне 1,4%, передает RT.

Ранее эксперты рассказали, как победа президента США Дональда Трампа на новых выборах отразится на ситуации в России.