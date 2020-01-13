Эксперты дали совет, как сохранить сбережения

Российская валюта выбилась в мировые лидеры по надежности. Госбюджет с положительным запасом, минимальный среди стран G20 госдолг, повышение цен на экспортируемые углеводороды – все это способствует укреплению рубля. Велика вероятность, что в паре доллар/рубль именно американская валюта станет проигравшей стороной, и курс доллара снизится до 50 рублей. Такой прогноз дал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Чтобы не разориться, держателям доллара лучше поскорее обменять деньги. Эксперт советует россиянам хранить сбережения в так называемых "валютах-убежищах". В частности, рекомендует обратить внимание на японскую йену, швейцарский франк, казахстанский тенге, пишет "РГ".

При этом китайский юань и гонконгский доллар, несмотря на стабильность, плохо подходят на роль "убежища". Турецкая лира, с одной стороны, имеет плохие показатели, с другой – замечена тенденция роста экономики страны, так что к этой валюте эксперт рекомендует присмотреться.

Ранее укрепление рубля в 2020 г. предрекли в Минэкономразвития.

Утром, В понедельник 13 января, на Московской бирже за доллар давали 60,94 руб., за евро – 67,81 рубля.