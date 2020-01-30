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Доллар подорожал благодаря китайскому вирусу

Доллар подорожал благодаря китайскому вирусу
Фото: pixabay.com
Для рубля наступили тяжелые времена

Доллар взял курс на повышение. К 11:30 мск 30 января на Московской бирже он достиг отметки в 63,06 рубля. Это на 50 коп. больше, чем еще сутки назад.

"Американец" начал расти накануне. Инвесторы еще ждали доклад Федрезерва, но уже активно скупали доллары. Объявленное решение ФРС продолжать наполнять рынок валютой подтвердил ожидания финансистов насчет усиления доллара.

Влияние на валютный рынок оказывает и эпидемия китайского коронавируса. Число заболевших быстро увеличивается, компании в КНР несут убытки, эксперты предрекают замедление роста экономики Поднебесной. Как следствие – падение цен на нефть и потеря интереса к российской валюте.

"Для рубля начинаются очень трудные времена", - приводит "Эксперт" мнение Богдана Зварича из Промсвязьбанка.

Ранее аналитики допустили подорожание доллара до 200 рублей.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Удивляет одно, что нет звонка Си Цзяпину, друг познаётся в беде. С Зелей трёп это трёп с пусто-пусто, а тут.
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