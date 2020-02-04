Рубль рухнет уже в феврале: паника из-за коронавируса перекинулась на валюту
Над глобальной экономикой закружили "черные лебеди". Первым предвестником мирового кризиса рейтинговое агентство Moody’s назвало падение спроса на рынке промышленных металлов. Это произошло из-за остановки части производств в Китае, где принимаются меры против распространения коронавируса 2019-nCoV.
Ежесуточное потребление нефти в КНР также снизилось – на значительные 20%. В результате цены на черное золото рухнули ниже $55,5 за баррель, и тенденция на снижение остается. Подобная перспектива печальна для рубля, сказал ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
"Рубль начнет снижаться, как только падение на китайских биржевых площадках докатится до нас. Думаю, уже к первой половине февраля мы увидим существенное ослабление национальной валюты", – пояснил он в интервью "Свободной прессе".
Эксперты полагают, что все будет зависеть от скорости распространения коронавируса в мире. Если дойдет до масштабов пандемии, на биржах возникнет паника и рубль с огромной скоростью полетит вниз. В этой ситуации выиграет только доллар.
"Инвесторы выходят из рискованных активов и предпочитают работать либо с золотом, либо с казначейскими облигациями США. Их игра совершенно понятна: инвесторы пытаются уйти в безопасную гавань, а пока такой гаванью видится Америка", – отметил Масленников.
На Московской бирже в начале торгов 4 февраля доллар стоил 63,73 руб., евро – 70,43.
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