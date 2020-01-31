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Коронавирус ударил по рублю

Коронавирус ударил по рублю
Фото: pixabay.com
Иностранные валюты ускорили движение вверх

Новая зараза из Китая усугубила падение и без того подешевевшего рубля. Доллар и евро мгновенно отреагировали на сообщение о первых зараженных в России коронавирусом.

После шести часов вечера основные мировые валюты устремились вверх. Так, курс "зеленого" подпрыгнул на 60 коп. – до 63,83 руб. Евро прибавил в цене 80 коп., остановившись на отметке 70,63 руб., передает "Медуза".

Впрочем, европейская валюта продолжает рост, подорожав в процессе торгов на Московской биржи еще на 10 коп.

Ксения АНДРЕЕВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Даёшь доллар по 200 руб.!
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и это только начало...
Гость
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Как эта качель рублевая <цензура>
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