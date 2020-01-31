Стало известно о двух случаях

Двоих зараженных коронавирусом выявили в Забайкалье и Тюменской области.

Оба заболевших – граждане Китая. Об этом со ссылкой на зампреда правительства Татьяну Голикову сообщает ТАСС. Российское правительство начинает эвакуировать россиян из Китая – Уханя и провинции Хубэй, заявила она.

"...в Ухане находятся 300 человек, в провинции Хубэй – 341", – цитирует ее информагентство.



Сотрудники Роспотребнадзора будут сопровождать самолеты с соотечественниками, возвращающимися домой, передает телеграм-канал RT.

Больные, обнаруженные в России, изолированы.

"Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая", – рассказала Голикова.