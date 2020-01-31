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В России нашли зараженных коронавирусом

Людей эвакуируют: в России нашли зараженных коронавирусом
Фото: Jean-Marie Guyon/CandyBox/www.globallookpress.com
Стало известно о двух случаях

Двоих зараженных коронавирусом выявили в Забайкалье и Тюменской области.

Оба заболевших – граждане Китая. Об этом со ссылкой на зампреда правительства Татьяну Голикову сообщает ТАСС. Российское правительство начинает эвакуировать россиян из Китая – Уханя и провинции Хубэй, заявила она.

"...в Ухане находятся 300 человек, в провинции Хубэй – 341", – цитирует ее информагентство.

Сотрудники Роспотребнадзора будут сопровождать самолеты с соотечественниками, возвращающимися домой, передает телеграм-канал RT.

Больные, обнаруженные в России, изолированы.

"Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая", – рассказала Голикова.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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