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Пассажир с коронавирусом приземлился в Москве

продолжениеУже завтра: Россия запретила полеты в Китай
Самолет увезли на отдельную стоянку

Пассажир с подозрением на коронавирус прилетел в аэропорт Шереметьево из Бангкока. Как сообщает LIFE SHOT, ссылаясь на свой источник, ему стало плохо прямо во время полета. В результате было принято решение сажать самолет на удаленной стоянке, чтобы исключить возможные риски. Борт встречает бригада медиков.

Ранее глава оперативного штаба по коронавирусу Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено два случая заражения коронавирусом в Забайкалье и Тюменской области. Оба заразившихся – граждане Китая. На данный момент закрыты пешеходные и автомобильные границы РФ с Китаем. А с 1 февраля рейсы из Китая будут прибывать только в терминал F Шереметьево.

Александр ИЛЬИН

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