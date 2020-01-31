Самолет увезли на отдельную стоянку

Пассажир с подозрением на коронавирус прилетел в аэропорт Шереметьево из Бангкока. Как сообщает LIFE SHOT, ссылаясь на свой источник, ему стало плохо прямо во время полета. В результате было принято решение сажать самолет на удаленной стоянке, чтобы исключить возможные риски. Борт встречает бригада медиков.

Ранее глава оперативного штаба по коронавирусу Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено два случая заражения коронавирусом в Забайкалье и Тюменской области. Оба заразившихся – граждане Китая. На данный момент закрыты пешеходные и автомобильные границы РФ с Китаем. А с 1 февраля рейсы из Китая будут прибывать только в терминал F Шереметьево.