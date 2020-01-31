Исключение составили лишь рейсы в Пекин и еще несколько крупных городов

Смертельно опасный вирус китайского происхождения добрался и до России, из-за чего власти пошли на крайние меры. Москва приостанавливает авиасообщение с Поднебесной.

Распоряжение ступает в силу уже завтра, 1 февраля. Исключением являются рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Их будет принимать только терминал F аэропорта Шереметьево, предупредила зампред правительства Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по вопросам коронавируса, передает РИА "Новости".

На заседании она заявила, что всех россиян вернут на родину из Ухани, где вирус-убийца достиг своего апогея, и провинции Хубэй, пишет "МИР24". Москва перекроет российско-китайские границы, чтобы из Поднебесной нельзя было попасть в РФ ни на автомобиле, ни пешком. Власти страны намерены временно запретить выдачу рабочих виз для китайцев.

В то же время россиянам рекомендовано на время отказаться от массовых мероприятия, дабы предупредить распространение обычного гриппа. А соответствующие ведомства проследят, чтобы рынок лекарств не наживался на ажиотаже. Цены на противовирусные препараты не будут расти.